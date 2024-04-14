Казакевич планирует заняться учебой по окончании сезона

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своих планах на межсезонье.

В заключительной гонке сезона, масс-старте на Кубке Содружества, спортсменка заняла третье место.

«Я рада, что концовку сезона завершила на позитивной ноте. Всегда запоминается то, что получилось, а не то, что не получилось. У меня запланирована учеба, потом хочу отдохнуть на море и приступить к тренировкам. Я учусь на юриста в Амурском государственном университете», — цитирует Казакевич Metaratings.ru.

26-летняя биатлонистка стала победительницей общего зачета Кубка Содружества, набрав по итогам четырех этапов 1140 очков.