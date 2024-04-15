Глава СБР объяснил, почему в новом сезоне будет три подряд этапа Кубка России в Ханты-Мансийске

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «СЭ» назвал самое запоминающееся событие прошедшего сезона, а также объяснил, почему в календаре нового сезона стоят три этапа Кубка России в Ханты-Мансийске подряд.

— Какое событие в этом сезоне для вас можете назвать самым запоминающимся?

— Однозначно Спартакиада сильнейших. Это было крутое мероприятие в плане атмосферы на трибуне, организации и даже результатов.

— Это дало понять, что нужно открывать новые точки на биатлонной карте?

— Мы рады, что у нас появился Златоуст со своими особенностями, своим рельефом и сложностями. Но также мы понимаем, что мы не можем все комплексы удовлетворить. В следующем сезоне и Златоуст, и Мурманск останутся в календаре следующего года. Весь сезон был хорошим, если только не считать пограничную температуру в начале сезона, где нам пришлось отменить этап в Тюмени.

— Вы говорите, что не можете удовлетворить все стадионы, но в следующем сезоне три первых этапа пройдут в Ханты-Мансийске.

— Мы уже об этом с вами говорили: все там вкатываются, делают подводящую работу к сезону. Если бы не соревнования, они так же бежали бы контрольную тренировку, а теперь сделают это за деньги.

— Три этапа — это многовато, потому что погода в это время года там непредсказуемая.

— Смотрите, они все равно будут там до конца ноября. Мы предлагаем посоревноваться несколько дней. Хочешь проводить подводящую работу через соревнования, то пожалуйста, если нет, то мы никого не заставляем. Где нам еще начинать сезон?

Спартакиада-2024 прошла с 9 по 18 февраля в Тюмени. Больше всего медалей на прошедших соревнований завоевали спортсмены из Архангельской области — 7 золотых и 2 бронзовых.