Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
11:37
Ульяна Кайшева стала победительницей «Ижевской винтовки» в индивидуально гонке. В тройку призеров вошли Виктория Сливко и Евгения Павлова.
Ижевск (Россия)
«Ижевская винтовка»
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Ульяна Кайшева — 44.57,4 (2 промаха)
2. Виктория Сливко — отставание 59,5 (2)
3. Евгения Павлова — 1.04,5 (2)
4. Елизавета Каплина — 1.09,7 (2)
5. Наталья Гербулова — 1.31,3 (3)
6. Анастасия Рудакова — 1.45,5 (0)
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