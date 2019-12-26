Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Ульяна Кайшева стала победительницей «Ижевской винтовки» в индивидуально гонке. В тройку призеров вошли Виктория Сливко и Евгения Павлова.

Ижевск (Россия)

«Ижевская винтовка»

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Ульяна Кайшева — 44.57,4 (2 промаха)

2. Виктория Сливко — отставание 59,5 (2)

3. Евгения Павлова — 1.04,5 (2)

4. Елизавета Каплина — 1.09,7 (2)

5. Наталья Гербулова — 1.31,3 (3)

6. Анастасия Рудакова — 1.45,5 (0)