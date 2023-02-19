Карим Халили стал победителем в общем зачете Кубка России по биатлону в сезоне-2022/23
Биатлонист Карим Халили стал победителем в общем зачете Кубка России в сезоне-2022/23.
Спортсмен, представляющий Москву, набрал 571 очко. На втором месте оказался Александр Поварницын с 551 очком. Третий — Эдуард Латыпов с 464 очками.
Халили показал второе время на заключительном этапе Кубка России в Чайковском. Победителем стал Антон Бабиков.
Биатлон
Мужчины
Общий зачет Кубка России
1. Карим Халили — 571
2. Александр Поварницын — 551
3. Эдуард Латыпов — 464
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