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Карим Халили стал победителем в общем зачете Кубка России по биатлону в сезоне-2022/23

Руслан Минаев
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Биатлонист Карим Халили стал победителем в общем зачете Кубка России в сезоне-2022/23.

Спортсмен, представляющий Москву, набрал 571 очко. На втором месте оказался Александр Поварницын с 551 очком. Третий — Эдуард Латыпов с 464 очками.

Халили показал второе время на заключительном этапе Кубка России в Чайковском. Победителем стал Антон Бабиков.

Биатлон

Мужчины

Общий зачет Кубка России

1. Карим Халили — 571

2. Александр Поварницын — 551

3. Эдуард Латыпов — 464

Биатлон
Александр Поварницын
Карим Халили
Эдуард Латыпов
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