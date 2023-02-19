Гербулова прокомментировала итоги гонки на Кубке России по биатлону

Бронзовый призер масс-старта на финальном этапе Кубка России по биатлону в Чайковском Наталья Гербулова поделилась мнением о гонке.

«Это мой характер бороться на последнем круге, хотя сегодня он был гораздо тяжелее, чем вчера. Я прекрасно слышала и понимала, что сзади едут девчонки, которые могут меня догнать, но я на зубах уехала и старалась все-таки преодолеть себя и сегодняшнюю гонку. Чувствую, что поймала кураж. Прикольно, классно, я безумно рада, что получилась такая серия. Это безумно расслабляет тебя внутри, и я понимаю, что все делала и делаю правильно. В Ижевске буду стараться продолжить. Главное, чтобы внутреннее состояние было хорошим, и я была готова, а привыкнуть можно к любой трассе», — цитирует Гербулову Metaratings.ru.

Гербулова стала седьмой в зачете масс-стартов по итогам Кубка России сезона-2022/23.