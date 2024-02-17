Халили победил в масс-старте на Спартакиаде 2024

Биатлонист Карим Халили победил в масс-старте на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Златоусте.

Спортсмен прошел дистанцию в 15 км за 38 минут 24,8 секунды, допустив 2 промаха.

Второе место занял Алексей Вагин, отстав от чемпиона на 10,8 секунды, при двух промахах. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +14,5 (4 промаха).

Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст

Мужчины

Масс-старт

1. Карим Халили — 38.24,8 (2 промаха)

2. Алексей Вагин +10,8 (2)

3. Эдуард Латыпов +14,5 (4)