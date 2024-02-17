Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:26

Халили победил в масс-старте на Спартакиаде 2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Халили.
Фото Скриншот трансляции

Биатлонист Карим Халили победил в масс-старте на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Златоусте.

Спортсмен прошел дистанцию в 15 км за 38 минут 24,8 секунды, допустив 2 промаха.

Второе место занял Алексей Вагин, отстав от чемпиона на 10,8 секунды, при двух промахах. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +14,5 (4 промаха).

Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст

Мужчины

Масс-старт

1. Карим Халили — 38.24,8 (2 промаха)

2. Алексей Вагин +10,8 (2)

3. Эдуард Латыпов +14,5 (4)

Карим Халили
Эдуард Латыпов
1
2
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли соревнования двоек на Спартакиаде 2024
Семененко признался, что ему придется менять номер к турниру шоу-программ из-за регламента
Кто выиграет короткую программу Спартакиады у женщин? Онлайн-трансляция дня
Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024
«Холодно 3,14». Большунов выиграл морозный марафон Спартакиады и продлил серию побед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ярошенко: «Спортсменки в группе Истомина выступают хуже, чем в прошлом году»
Новости
RSS RSS
Все новости