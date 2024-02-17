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Ярошенко: «Спортсменки в группе Истомина выступают хуже, чем в прошлом году»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заместитель начальника управления спортивных мероприятий Югры Дмитрий Ярошенко прокомментировал неудачное выступление ханты-мансийских биатлонистов на Спартакиаде 2024.

«Сборная Югры делится на две части. Сильнейшая часть тренировалась в составе сборной России, а другая часть — со своими личными тренерами. У мужской сборной изначально не было по сезону предпосылок, что они приедут на Спартакиаду и всех обыграют. В эстафетах наши ребята бороться могут, а в индивидуальных стартах ребятам сложно выдержать конкуренцию. Объективно могли побороться за медаль только Никита Поршнев и Петр Пащенко. Надо, чтобы спортсмен заезжал в призы по сезону, а если он делает это один раз за сезон, то вряд ли стоит питать иллюзии на главном старте.

Буду надеяться, что на чемпионате России наши ребята и девчонки будут бороться за медали и не отдадут свои лидирующие позиции, которые были в командных дисциплинах на протяжении десятилетий. Но для того, чтобы тебя боялись соперники, надо демонстрировать силу в течение сезона. Я считаю, что все четыре югорских девчонки в группе Истомина выступают однозначно хуже, чем в прошлом году, когда у них были системные восхождения на подиум. Сейчас я этого, мягко говоря, не замечаю», — приводит слова Ярошенко Metaratings.ru.

17 февраля в рамках биатлонной программы Спартакиады сильнейших в Златоусте прошла женская эстафета 4?6 км. Победу в этой гонке одержала сборная Свердловской области. Команда ХМАО-Югра в составе Владиславы Гавриловой, Кристины Резцовой, Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной заняла пятое место.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Дмитрий Ярошенко
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