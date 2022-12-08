Каминский заявил, что пока недоволен состоянием Латыпова

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги спринта на третьем этапе Кубка России в Тюмени, где его подопечные Эдуард Латыпов, Роман Еремин и Андрей Вьюхин заняли весь пьедестал.

«Состоянием Латыпова я пока не доволен. Это состояние высокой работоспособности, но не состояние пиковой спортивной формы. Есть проблемы и недостатки, которые надо потихоньку устранять и двигаться дальше. Успех Еремина не стал для меня сюрпризом. На тренировках мы видели, что он может качественно стрелять. Надо было справиться психологически. А вот Андрей Вьюхин очень приятно удивил тем, что отстрелял сегодня очень качественно и достаточно быстро. Один промах для него очень хороший результат, а ходом он всегда был хорош. Александр Корнев сегодня пристрелялся лучше всех в пятачок, но по ходу гонки не справился со своими ощущениями. В работе нужна однообразность движений, а у него пока этого нету. Пока он находится на стадии поиска», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Латыпов выиграл спринт на 10 километров на третьем этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Тюмени. Биатлонист допустил один промах и опередил ближайшего преследователя Ерёмина на семь секунд. Вьюхин, финишировавший третьим, проиграл Латыпову 12 секунд.

В общем зачете Кубка России Латыпов располагается на шестом месте со 130 очками, Еремин — на четвертом со 141 балом, а Вьюхин — на 11-м со 102 очками.