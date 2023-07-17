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Сегодня, 16:40

Каминский рассказал об опасениях из-за проведения Спартакиады в Златоусте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Cтарший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о проведении Спартакиады в Златуосте.

«Я бы лучше провел на большой высоте соревнования для взрослых, а для школьников где-нибудь на равнине, но, видимо, все соревнования взрослой Спартакиады хотят проводить в одном регионе. Сегодня это мало кто может, поэтому выбрали Челябинскую область и Златоуст. Конкретно я не знаю, какую трассу предложат для биатлона, но я как тренер там неоднократно участвовал в соревнованиях лыжников. Эти трассы я хорошо знаю и не думаю, что они сильно изменятся. Там достаточно сложные трассы с длинными подъемами разной крутизны. В плане самой трассы все нормально, а вот стрелки высказывают опасения, смогут ли они сделать хорошее стрельбище. Хотя мне кажется, что это не такая большая проблема», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что зимняя Спартакиада 2024 года пройдет в Златоусте.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-rasskazal-ob-opaseniyakh-iz-za-provedeniya-spartakiady-v-zlatouste-266763/
Биатлон
Юрий Каминский
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