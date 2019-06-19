10:55 | Биатлон

Как женская сборная России готовится к сезону. Видео

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Женская сборная России проходит подготовку к новому сезону в ижевском спорткомплексе имени Демидова. В основной состав команды вошли Екатерина Юрлова-ПерхтЕвгения ПавловаСветлана МироноваВиктория СливкоЛариса КуклинаИрина КазакевичУльяна КайшеваНаталья Гербулова. Резерв составили Анастасия МорозоваВалерия ВаснецоваЕкатерина МошковаТамара ВоронинаПолина ШевнинаКристина РезцоваАнастасия ГорееваКристина Егорова.

- Мы работаем, идем к сезону, стараемся, чтобы кардинальных ошибок, которые были в прошлом году, не было. Будем пытаться не залезать "в яму", спокойно, плодотворно работать и подходить к сезону, - сказала Евгения Павлова. 

 

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