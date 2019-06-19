Как женская сборная России готовится к сезону. Видео

Женская сборная России проходит подготовку к новому сезону в ижевском спорткомплексе имени Демидова. В основной состав команды вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова. Резерв составили Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

- Мы работаем, идем к сезону, стараемся, чтобы кардинальных ошибок, которые были в прошлом году, не было. Будем пытаться не залезать "в яму", спокойно, плодотворно работать и подходить к сезону, - сказала Евгения Павлова.