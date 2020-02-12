Иван Черезов: «Мне нравится Губерниев, он рассказывает интересные вещи про биатлонистов»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов в интервью «СЭ» признался, что ему нравится работа телекомментатора Дмитрия Губерниева.

— Процентов 90 того, что смотрю о биатлоне — его репортажи, — отметил Черезов. — Он интересно подает информацию со своей командой, в том числе в программах, не только трансляциях. Дима мне нравится, он погружен в этот вид спорта, многие его знают.

Я понимаю, что в его сторону есть критика. Но когда российский спортсмен выигрывает — будь то лыжник, пловец или биатлонист — он искренне радуется за него и страну, это приятно. Он рассказывает про спортсменов, тренеров интересные вещи.

Еще когда я был в сборной, приезжал, знакомился, расспрашивал каждого, что можно хорошего в эфире сказать. Он мне интересен. Это дает нашему виду спорта популярность, которая так нужна. (Дмитрий Кузнецов)

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