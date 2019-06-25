Источник: Печенкин и Чернышов дисквалифицированы за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов получили дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

В августе 2018-го спортсменам выдвинули обвинения. Кроме Печенкина и Чернышова, подзревались также Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

– Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории, – приводит слова источника ТАСС.

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