Исполком IBU обсудит вопрос восстановления прав СБР 6-7 июня

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) 6-7 июня обсудит вопросы по поводу восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что 6 мая в Москве прошло очередное заседание рабочей группы IBU, которая следит за выполнением условий восстановления членства СБР в международной организации.

- Следующее заседание исполкома IBU состоится 6-7 июня во Франкфурте. Члены рабочей группы IBU по вопросу восстановления СБР проинформируют исполком о недавнем визите в Москву и обсудят все соответствующие вопросы, - приводит ТАСС словва представителя пресс-службы IBU.

Напомним, в декабре 2017 года статус СБР в IBU был понижен до временного членства из-за нарушений российскими биатлонистами антидопинговых правил. Россия может заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.

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