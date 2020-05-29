Известный лыжный тренер Юрий Каминский в интервью «СЭ» рассказал о своем неожиданном назначении на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону. По его словам, переговоры начались еще три месяца назад.

- Впервые Владимир Петрович Драчев обратился ко мне еще в марте, после чемпионата мира, — уточнил Каминский. — Но тогда он зашел издалека, просто предложил подумать. В апреле в команде выбрали другой тренерский состав, я к этому отнесся нормально. Но ближе к середине мая у нас состоялся еще один разговор с Драчевым. У меня были обязательства перед Казахстаном, но по ряду причин с ними не сложилось. И в итоге я оказался в биатлоне. Хотя тут тоже надо осторожно: на всякий случай, моя кандидатура еще не утверждена в Министерстве спорта.

— Вы известны по работе с лыжниками. А биатлонистов вы когда-нибудь тренировали?

— Никогда. Разве что сам немного стрелял и пару раз участвовал в региональных соревнованиях. Опыта у меня нет, но я много общался с Николаем Петровичем Лопуховым (легендарный лыжный тренер, бывший старший тренер мужской сборной России — Прим. «СЭ»). Мой друг и соратник Михаил Талгатович Девятьяров несколько лет проработал в биатлонной команде. То есть информации у меня немного больше, чем просто у диванного специалиста. Но сейчас, конечно, срочно буду восполнять пробелы в своем биатлонном образовании. (Наталья Марьянчик)

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