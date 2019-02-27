Глазырина отрицает, что принимала запрещенные вещества

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, которая вернулась после допинговой дисквалификации и претендует на место в сборной, в эксклюзивном интервью "СЭ" призналась, что не употребляла запрещенные вещества.

– Как вы все-таки можете объяснить появление своей фамилии в письмах Григория Родченкова?

– Если бы так можно было, я бы просто вычеркнула тот сезон из жизни. Что я там показала? На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде я в индивидуальной гонке на всех кругах, кроме первого, останавливалась и просилась сойти. Тренеры меня упросили хотя бы дойти дистанцию пешком. Это подготовка к Олимпиаде?! В тот момент можно было сразу уезжать домой. Да, потом я отдохнула, но все равно это совершенно не то состояние, в котором нужно подходить к Олимпийским играм. Еще летом по результатам тестов я понимала, что не готова.

– Вы все-таки признаете, что в тот сезон употребляли запрещенные вещества, или нет?

– Нет. Меня постоянно проверяли, в том числе перед самой Олимпиадой, и все было нормально. Если бы я что-то употребляла, наверное, это бы нашли? – сказала Глазырина. (Наталья Марьянчик)

Полное интервью с Глазыриной читайте – здесь