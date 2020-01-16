Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Вторым стал его соотечественник Кантен Фийон Майе. Третье место занял немец — Бенедикт Долль.

Россиянин Александр Логинов стал 11-м, Матвей Елисеев — 17-м, Евгений Гараничев — 53-м, Эдуард Латыпов — 55-м, Карим Халили — 68-м, Никита Поршнев — 70-м.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.41,5 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 3,1 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) — 12,0 (0)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 22,2 (1)

5. Симон Дестье (Франция) — 23,5 (1)

5. Фабьен Клод (Франция) — 23,5 (1)...

11. Александр Логинов (Россия) — 44,4 (0)...

17. Матвей Елисеев (Россия) — 51,0 (1)

53. Евгений Гараничев (Россия) — 1.52,1 (2)...

55. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.58,7 (2)...

68. Карим Халили (Россия) — 2.11,3 (1)...

70. Никита Поршнев (Россия) — 2.12,7 (2)