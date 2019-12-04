Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира, Елисеев — четвертый
После мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) общий зачет турнира возглавил француз Мартен Фуркад. Он стал победителем гонки. В его активе 100 очков.
В тройку лучших также входят норвежцы Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Лучший среди россиян Матвей Елисеев на четвертом месте.
Кубок мира
Общий зачет (Мужчины)
1 (5). Мартен Фуркад (Франция) — 100 (+60)
2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 92 (+38)
3 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 91 (+31)
4 (3). Матвей Елисеев (Россия) — 82 (+34)
5 (14). Симон Дестье (Франция) — 81 (+54)
6 (12). Кантен Фийон Майе (Франция) — 77 (+48)
7 (4). Александр Логинов (Россия) — 75 (+32)
14 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 42 (+30)
25 (52). Антон Бабиков (Россия) — 27 (+27)
37 (25). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)
53 (37). Никита Поршнев (Россия) — 4 (0)
54 (41). Дмитрий Малышко (Россия) — 2 (+2)