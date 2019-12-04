После мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) общий зачет турнира возглавил француз Мартен Фуркад. Он стал победителем гонки. В его активе 100 очков.

В тройку лучших также входят норвежцы Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Лучший среди россиян Матвей Елисеев на четвертом месте.

Кубок мира

Общий зачет (Мужчины)

1 (5). Мартен Фуркад (Франция) — 100 (+60)

2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 92 (+38)

3 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 91 (+31)

4 (3). Матвей Елисеев (Россия) — 82 (+34)

5 (14). Симон Дестье (Франция) — 81 (+54)

6 (12). Кантен Фийон Майе (Франция) — 77 (+48)

7 (4). Александр Логинов (Россия) — 75 (+32)

14 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 42 (+30)

25 (52). Антон Бабиков (Россия) — 27 (+27)

37 (25). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)

53 (37). Никита Поршнев (Россия) — 4 (0)

54 (41). Дмитрий Малышко (Россия) — 2 (+2)