20:43 | Биатлон

Франция и Италия определились с составами на эстафеты на ЧМ

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Сборные Франции и Италии по биатлону объявили составы на женскую и мужскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт IBU, в заявку вошли:

Франция:

Женщины: Анаис Шевалье, Селия Амонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза.

Мужчины: Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

Италия:

Женщины: Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо.

Мужчины: Лукас Хофер, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини, Доминик Виндиш.

Эстафетные гонки в Эстерсунде пройдут 16 марта. 

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