Франция и Италия определились с составами на эстафеты на ЧМ

Сборные Франции и Италии по биатлону объявили составы на женскую и мужскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт IBU, в заявку вошли:
Франция:
Женщины: Анаис Шевалье, Селия Амонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза.
Мужчины: Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.
Италия:
Женщины: Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо.
Мужчины: Лукас Хофер, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини, Доминик Виндиш.
Эстафетные гонки в Эстерсунде пройдут 16 марта.
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