Финансовый аудит СБР продлен до окончания пандемии коронавируса

Заседание правления Союза биатлонистов России постановило продлить срок аудита и работы контрольно-ревизионной комиссии организации до окончания пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте СБР.

Ревизионная комиссия СБР должна была до 30 апреля провести финансовый аудит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время, а также проверить информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации и проведении тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с Центром спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) и Минспортом РФ.

На период проведения аудита исполнительный директор СБР Сергей Голиков был отстранен от выполнения своих обязанностей.