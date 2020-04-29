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Финансовый аудит СБР продлен до окончания пандемии коронавируса

13:17
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Заседание правления Союза биатлонистов России постановило продлить срок аудита и работы контрольно-ревизионной комиссии организации до окончания пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте СБР.

Ревизионная комиссия СБР должна была до 30 апреля провести финансовый аудит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время, а также проверить информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации и проведении тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с Центром спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) и Минспортом РФ.

На период проведения аудита исполнительный директор СБР Сергей Голиков был отстранен от выполнения своих обязанностей.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/

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