«Елисееву нельзя бегать много гонок». Тренер сборной России объяснил замену в эстафете

Тренер мужской сборной России Артем Истомин сообщил о замене в составе команды на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вместо Матвея Елисеева в гонке примет участие Никита Поршнев.

— Не стали суетиться после женской гонки, было немного времени до подачи заявки, — сказал Истомин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Подали состав первоначальный, но потом обсудили с тренерами и Матвеем. Приняли решение, что Елисееву нельзя бегать много гонок. Эту эстафету он пропустит, дадим шанс молодым. У нас были мысли, чтобы он пропустил Поклюку, но тогда он может выпасть из топ-15.