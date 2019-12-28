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Елисеев также упал по ходу Рождественской гонки

20:43

В Гельзенкирхене проходит традиционная Рождественская гонка по биатлону. По ходу гонки россиян Матвей Елисеев не справился с трассой и потерял равновесие. Россиянин так неудачно упал, что его лыжи застряли в ограждении. Он смог продолжить гонку только после того, как ему помогли подняться на ноги и вынули лыжи из ограждения.

Напомним, что на первом круге гонки упала его партнерша по команде — Екатерина Юрлова-Перхт.

Рождественская гонка: болеем за россиян. Live

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