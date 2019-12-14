Екатерина Юрлова-Перхт: «Не думала, что Ройзеланд так быстро меня догонит»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не ожидала, что норвежка Марта Ройзеланд отнимет у команды победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Когда я уходила на последний круг, тренеры кричали, что преимущество составляет 12 секунд. Я думала, что это довольно весомо и нисколько не думала, что Марта так быстро меня догонит, — приводит слова Юрловой-Перхт ТАСС. — Я постаралась абстрагироваться от всех отрицательных эмоций, я искренне рада за нашу команду и отличное выступление девчонок на их этапах. Поздравляю всех болельщиков, думаю, у нас замечательная команда, которая может бороться в течение всего сезона

По составу и распределению по этапам решать не нам, а тренерам, вчера мне сказали, что я побегу последний этап. Как скажут, так и буду работать. Конечно, обидно, что не хватило сил бороться, ведь сегодня первое место был совсем рядом. Если бы я сегодня обошлась без двух дополнительных патронов, что дало бы преимущество еще 10 секунд, то, возможно, Марта меня бы уже не догнала.