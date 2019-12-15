Екатерина Юрлова-Перхт: «На последней стойке уже чувствовалась усталость после всех гонок»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт попыталась объяснить результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка промахивалась только в стрельбе стоя и заняла 26-е место.

— Первую стойку могла отработать на ноль. Но дернулась на четвертом выстреле, и не прошел габарит, — сказала в интервью «Матч ТВ» Юрлова-Перхт. — А на последней стойке уже чувствовалась усталость после всех гонок, и не справилась. Пришлось потерпеть с первого круга. Передо мной был небольшой просвет. Хотелось подтянуться к группе, чтобы идти было легче. Но по всей гонке приходилось идти в одиночестве. На результат смотрю с позитивом, потому что это все равно лучше, чем стартовая позиция. Постараюсь прибавить.