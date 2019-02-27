Екатерина Глазырина: "Если бы все было так печально, у меня не было бы мотивации возвращаться"

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, которая вернулась после допинговой дисквалификации и претендует на место в сборной, в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировала свой результат на этапе Кубка России в Тюмени, где спортсменка заняла десятое место в спринте.

Напомним, что Глазырина была отстранена от соревнований прямо во время чемпионата мира два года назад. Ее фамилия упоминалась в докладе Макларена, а Григорий Родченков утверждал, что прятал ее положительные допинг-пробы.

– На контрольных тренировках у меня ни разу не было такого тяжелого самочувствия, как в той гонке. Даже не знаю, что случилось, все в куче: лыжи не ехали, чувствовала себя плохо. Просто мышцы не были в тонусе – может, с массажем перебрала. Я же раньше постоянно делала прикидки, сравнивала себя с девчонками из сборной, которые выступали. И если бы все было так печально, у меня даже не было бы мотивации возвращаться, – сказала Глазырина. (Наталья Марьянчик)

Полное интервью с Глазыриной читайте – здесь