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Эдуард Латыпов: «Плохо стрелял, не знаю, с чем это связано»

17:46
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Латыпов занял 38-е место.

— Самочувствие было хорошее, прихожу в те кондиции, в которых я обычно бегу, — цитирует «Спортбокс» Латыпова. — Только плохо стрелял, не знаю, с чем это связано, по ощущениям все было четко. Я прибавляю с каждой гонкой, главное все это сохранить и подойти к чемпионату мира в хороших кондициях.

Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI1141870_Eduard_Latypov_Tolko_ploho_strelal_v_ostalnom_vse_chetko

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