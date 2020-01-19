Эдуард Латыпов: «Плохо стрелял, не знаю, с чем это связано»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Латыпов занял 38-е место.

— Самочувствие было хорошее, прихожу в те кондиции, в которых я обычно бегу, — цитирует «Спортбокс» Латыпова. — Только плохо стрелял, не знаю, с чем это связано, по ощущениям все было четко. Я прибавляю с каждой гонкой, главное все это сохранить и подойти к чемпионату мира в хороших кондициях.