Двукратная чемпионка мира Хильдебранд завершила карьеру и ждет рождения ребенка

Двукратная чемпионка мира в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд объявила о решении завершить спортивную карьеру.

«У меня были мечта, цель и план на пути к Оберхофу... Но вмешалась сама жизнь. Сейчас я с нетерпением жду новых задач, с которыми я столкнусь в следующем году уже в статусе матери», — написала Хильдебранд в своих социальных сетях.

Отметим, что в 2023 году в Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону.

По ходу карьеры 35-летняя Хильдебранд дважды выигрывала гонки на этапах Кубка мира.