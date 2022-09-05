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5 сентября, 18:51

Двукратная чемпионка мира Хильдебранд завершила карьеру и ждет рождения ребенка

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд объявила о решении завершить спортивную карьеру.

«У меня были мечта, цель и план на пути к Оберхофу... Но вмешалась сама жизнь. Сейчас я с нетерпением жду новых задач, с которыми я столкнусь в следующем году уже в статусе матери», — написала Хильдебранд в своих социальных сетях.

Отметим, что в 2023 году в Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону.

По ходу карьеры 35-летняя Хильдебранд дважды выигрывала гонки на этапах Кубка мира.

Сборная Германии по биатлону
Франциска Хильдебранд
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