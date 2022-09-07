Кайса Мякяряйнен рассталась с гражданском мужем после 15 лет отношений

Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен объявила в соцсетях о разводе со своим многолетним бойфрендом Яркко Силтакорве.

Разрыв произошел год назад после 15 лет отношений, но 39-летняя финка решилась рассказать об этом публично только сейчас.

Раньше Силтакорпи работал сервисменом сборной Финляндии, но занялся преподавательской деятельностью «ради спасения брака» с Кайсой. Однако это не помогло. Пара решила расстаться, но при этом сохранила дружеские отношения, сообщает Ilta-Sanomat.