Драчев рассказал о переменах в тренерском штабе сборной России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о переменах в тренерском штабе национальной команды.

— Я изначально предлагал, когда у нас в апреле были дискуссии, что менять тренеров в корне неверно, и надо дать возможность работать тем, кто уже встал работать на четыре года, — приводит слова Драчева РИА «Новости». — И, если уже есть желание что-то поэкспериментировать и попробовать что-то другое, создать конкуренцию, то можно это рассматривать. Сначала, вроде бы, это воспринялось как реальность, мол, можно попробовать, но потом было принято решение, что нет, хотим перемен. Вот перемены, как часто такое бывает, ни к чему хорошему быстро не приводят.

Надо планомерно и качественно работать, поднимая постепенно уровень. Поэтому, на мой взгляд, здесь можно было пойти на такой компромисс, раз уж есть желание членов правления попробовать поэкспериментировать, но не получилось пока.

— Со стороны кажется несколько необычным, что есть тренерский штаб, контракты которого действуют до 31 марта, и одновременно с этим сформирован штаб, который должен приступить к работе с 1 июня. Разве правильно, когда люди понимают, что дальше работать не будут, но продолжают занимать свои позиции?

— Слушайте, но такое часто бывает. В 2018 году такое уже было, когда у нас 25 мая прошла конференция и все тренеры, которые работали со сборными командами, имели контракты до 31-го числа.

— То пять дней, а сейчас почти два месяца. Как говорится, почувствуйте разницу.

— Все равно были сборы: кто-то ездил в Кисловодск, кто-то в другое место. Провели тогда по плану несколько майских сборов, которые были запланированы на сезон-2017/18 изначально. Поэтому, если говорить о том, что у нас не было бы коронавируса, то все команды поехали бы по плану, расписанному еще в прошлом году с утвержденными ранее тренерами. Основной состав готовился бы в Белокурихе, юниоры планировались в Кисловодске. Хотели разбить команды на разные федеральные базы.

Никто не планировал делать больших перемен с 1 июня, можно было внести точечные замены, например, по стрельбе. Но тут еще коронавирус, большое желание некоторых членов правления что-то изменить. Вот и получились такие неразберихи.

— Ничего себе неразберихи. Сменили всю тренерскую верхушку.

— Пока еще не поменяли, но пытаются это сделать.