Драчев рассказал, что СБР погасил большую часть долга перед IBU за предыдущие сезоны

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что организация погасила значительную часть долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU) за предыдущие сезоны. Он добавил, что сумма оставшейся задолженности гораздо меньше той, что была озвучена в СМИ.

— Сумма долга озвучена неверно, это устаревшая информация, — приводит «РИА Новости» слова Драчева. — Да, изначально перед IBU существовал долг за прошлые годы, который составлял чуть больше 700 тысяч евро. Но сейчас мы большую часть этого долга выплатили, на сегодняшний день осталось примерно 150 тысяч. Это тянется еще с прошлых лет, со времен 2016-2017 годов. До конца сезона оставшийся долг погасим.