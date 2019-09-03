Драчев назвал смерть Ханеволда огромной утратой для мирового биатлона

Президент СБР Владимир Драчев на своей странице в Instagram назвал Халварда Ханеволда настоящим бойцом и прекрасным человек. Знаменитый норвежский биатлонист скончался сегодня в возрасте 49 лет.

— Сегодня ушел из жизни замечательный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, Многократный чемпион мира — Халвард Ханеволд. Огромная утрата для мирового биатлона. Настоящий боец и прекрасный человек! Ему было всего 49 лет, — написал Драчев.