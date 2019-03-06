Доминик Ландертингер: "Я тренировался с Хауке, но не более"

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер рассказал о подготовке к чемпионату мира по биатлону на фоне допинг-скандала с участием австрийского лыжника Макса Хауке.

– Да, я тренировался с Хауке прошлым летом, но не более того, больше с ним не встречался, – цитирует Ландертингера NRK. – Все это очень грустно и трагично. Мы готовились к чемпионату мира, но следили за всем происходящим.

Когда я смотрел это видео (где Хауке переливает себе кровь. – Прим. "СЭ"), то был очень зол. Хочется, чтобы полиция провела тщательное расследование и наказала все виновных.

Я не думаю, что на чемпионате мира в Эстерсунде может произойти что-то подобно. У нас чистый спорт. Лыжи – это лыжи, а биатлон – совсем другое. Сейчас сложно кому-то доверять, но я знаю, что я чист на 100 процентов и мне нечего скрывать.