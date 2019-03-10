Дмитрий Ярошенко – о Логинове: "С какой стати он должен что-то рассказывать?"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью "Спорт день за днем" прокомментировал решение Александра Логинова не общаться с журналистами до конца чемпионата мира в Эстерсунде.

– Есть пресс-конференция, на которую он не может не пойти и не пообщаться с журналистами, а отвечать на тот или иной вопрос, наверное, это его личное дело. Видимо, ему поднадоело говорить одно и то же. Пускай журналисты обратят свои взоры на других атлетов, которые отбыли свою дисквалификацию, вернулись и стали чемпионами всего на свете. Почему им не задают одни и те же вопросы? Эта история с помадой или еще с чем-то. Там много инцидентов, я просто не называю фамилии.

Почему привязались именно к Логинову? Вот если бы ему сказали: "Слушай, ты пообщайся с нами, а мы тебе дисквалификацию не дадим или сократим ее до минимума". До шести месяцев, как это делают для норвежцев или еще каких-нибудь зарубежных спортсменов. В такой ситуации я бы понял Логинова, если бы он пошел и что-то там рассказал журналистам. Но человек получил максимальное наказание, ему его никто не сокращал, отбыл его. С какой стати он должен сейчас что-то рассказывать? На основании чего? Чтобы обелить свое имя? Он уже потратил два года своей спортивной жизни в изоляции.

Логинов просто хочет сохранить свою энергетику и не расплескивать ее. Почему он должен оправдываться после того, как отбыл дисквалификацию? Пусть оправдываются те, кому по полгода дают или кто выступает с терапевтическими исключениями, – сказал Ярошенко.