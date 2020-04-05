Дмитрий Ярошенко: «Если тренеры продолжат идти на поводу у спортсменов, результаты не изменятся»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о ситуации в российском биатлоне. Он выразил мнение, что женской национальной команде не хватает такого тренера, как Валерия Польховского.

— Если тренеры продолжат идти на поводу у спортсменов, результаты не изменятся, — цитируют Ярошенко «Известия, — Если кто-то не справляется с нагрузками, то найдите тех, кто справляется. Их не надо десять, всего пять. На чемпионате России бегает по 50-60 девушек. Отберите из них пять-семь и сделайте на них полноценную ставку.

Мы слышим, что одна из спортсменок не захотела делать тренаж на чемпионате мира — 2020, хотя тренер Гурьев об этом попросил. Если честно, то в мои годы представить себе такого было нельзя. Пусть посмотрят, как тренируются синхронистки. По восемь часов в воде. Если кто-то не выдерживает таких нагрузок, то просто покидает команду и находится замена. В итоге у нашей сборной только золотые медали, а спортсменки даже не волнуются во время Олимпийских игр. Они, как роботы, выходят и делают свою работу. У нас же над спортсменками трясутся, боятся дать лишнее упражнение.

Польховский был моим личным тренером, когда я выступал за Новосибирскую область. Также я видел, как он тренировал девчонок. Если Польховский сказал делать, значит, все будут делать. Думаю, такого специалиста сейчас явно не хватает сборной. Своим опытом Валерий Николаевич мог бы помочь девушкам выйти на новый уровень.