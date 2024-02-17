Свердловская область победила в эстафете на Спартакиаде 2024

Команда Свердловской области стала первой в эстафете по биатлону на Всероссийской спартакиаде 2024. Турнир проходил в Златоусте.

Победители финишировали за 1 час 13 минут 6,1 секунды, допустив 6 промахов и зайдя на один штрафной круг. Второе место заняла команда Красноярского края, отстав от лидеров на 59,1 секунды (8 промахов).

Третьими стали биатлонистки сборной Белоруссии — 1 минута 28,8 секунды (4 промаха).

Спартакиада 2024. Златоуст

Женщины. Эстафета

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) — 1:13.06,1 (1+6)

2. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова) +59,1 (0+8)

3. Белоруссия (Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко) +1.28,8 (0+4)

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