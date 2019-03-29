Дмитрий Васильев: "Не вижу смысла экспериментировать с Бьорндаленом за огромные деньги"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не видит смысла в приглашении восьмикратного олимпийского чемпиона Оле Эйнара Бьорндалена в сборную России. Ранее сообщалось, что 45-летний экс-спортсмен может быть привлечен к работе с национальной командой.

- Поддерживаю ли я приглашение Бьорндалена? Сложно сказать, - приводит слова Васильева "Спорт день за днем". - Ведь Бьорндален – спортсмен. Как тренера его никто не знает. Нужны очень серьезные финансовые возможности для его приглашения. И я не уверен, что у СБР есть те деньги, которые устроили бы Бьорндалена.

Ну и главное, повторю, это полное отсутствие практической деятельности в качестве тренера. Одно дело быть великим спортсменом, другое – тренером. К сожалению, история часто преподносит нам неприятные сюрпризы – когда великий спортсмен оказывается никудышным тренером. Боюсь, как бы в так не получилось. Я не вижу смыла экспериментировать с Бьорндаленом за огромные деньги.

Напомним, Бьорндален завершил карьеру 3 апреля 2018 года. Он является самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону (20 побед).

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