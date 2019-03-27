Дмитрий Пидручный: "Полностью осознал свою победу на ЧМ. Хотелось бы вернуться на пьедестал"

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный признался, что полностью осознал, что стал чемпионом мира. 27-летний спортсмен завоевал золото в гонке преследования на турнире в шведском Эстерсунде.

- Уже наконец-то полностью осознал свою победу на чемпионате мира и просто наслаждаюсь этим, - приводит слова Пидручного biathlon.com.ua. - В отпуск иду просто с мыслями о том, что нужно отдохнуть, ведь сезон был очень сложным. Много сил было отдано и затрачено. Теперь всем нужно просто залечить травмы, у кого они есть, и восстановить запас сил.

Конечно, хотелось бы вновь вернуться на пьедестал. Эти эмоции просто незабываемы, когда гимн нашей страны играет из-за тебя, хочется, чтобы это повторялось как можно чаще. Сейчас хочется просто вернуться домой, а потом уже думать обо всем остальном.

Пидручный занял 18-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 425 очков.

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