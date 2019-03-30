Дмитрий Губерниев: "Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российские спортсмены занимают привилегированное положение. По его словам, они зарабатывают хорошие деньги и должны достойно отвечать на критику.

– Спортсмены у нас, в России, люди привилегированные. Они достаточно много зарабатывают, – цитирует Губерниева Тюменская арена. – К примеру, за победу на этапе Кубка мира по биатлону, кажется, вручают 15 тысяч евро призовых. Конечно, часть этой суммы уходит на налоги. Но, тем не менее, у биатлонистов есть возможность зарабатывать в ходе успешных стартов. И для России это достаточно серьезные деньги. Так что немало спортсменов сегодня чувствуют себя вполне неплохо, несмотря на трудную жизнь для большинства наших сограждан. И еще обижаются на критику.

Например, почему я обрушился на Максима Цветкова. А ведь он раньше здесь, в Тюмени, обгонял и Мартена Фуркада. И где это сейчас? Считаю, что надо не обижаться на критику, а, в первую очередь, спрашивать с себя. Спортсмены, надо признать, – не святые люди. И если у человека есть потенциал и желание преодолеть трудности, он сумеет это сделать. Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас. В других странах такого нет. Даже знаменитый Бьорндален в ходе одной из бесед признавался, что норвежское правительство за им завоёванные медали Олимпийских игр и чемпионатов мира не дало ни копейки.

