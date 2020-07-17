Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает вариант с завершением карьеры.

— Плохо, что Малышко может завершить карьеру биатлониста, — написал у себя в Telegram-канале Губерниев. — Он точно не был пассажиром в сборной в последнем сезоне, 33 для многих возраст расцвета в циклических видах! Дима, докажи скептикам, прояви характер! Ты можешь! Борись!

Малышко — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова сборная России лишилась победы в гонке.