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«Дима, прояви характер, 33 для многих — возраст расцвета!» Губерниев — о возможном уходе Малышко из спорта

16:49
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает вариант с завершением карьеры.

— Плохо, что Малышко может завершить карьеру биатлониста, — написал у себя в Telegram-канале Губерниев. — Он точно не был пассажиром в сборной в последнем сезоне, 33 для многих возраст расцвета в циклических видах! Дима, докажи скептикам, прояви характер! Ты можешь! Борись!

Малышко — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова сборная России лишилась победы в гонке.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/796

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