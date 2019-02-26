Как стало известно "СЭ", случаем антидопингового нарушения российской биатлонистки Маргариты Васильевой в связи с пропущенными тестами непосредственно занимается не ВАДА, а ITA – другая антидопинговая структура, которая сотрудничает с Международным союзом биатлонистов (IBU).

– Допинг-тестами и обработкой результатов Маргариты Васильевой занимается ITA (International Testing Agency, антидопинговая структура, созданная МОК. – Прим. "СЭ"). Процедура вокруг Васильевой еще не завершена, – сообщил источник, знакомый с ходом расследования, в ответ на вопрос, какое наказание может грозить биатлонистке.

Международное агентство ITA было учреждено Международным олимпийским комитетом. Эта организация со штаб-квартирой в Лозанне начала свою деятельность летом 2018 года. Генеральным директором является Валери Фурнейрон, которая может быть известна россиянам по председательству в комиссии по отбору спортсменов перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Первоначально МОК критиковали за создание еще одной антидопинговой организации, однако сейчас ITA сотрудничает с ВАДА, в том числе по вопросу обработки данных из московской антидопинговой лаборатории. (Дмитрий Кузнецов)​