Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 22:11

Васильев назвал причину, по которой Юрлова-Перхт решила завершить карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на решение биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт завершить карьеру.

«Главная причина завершения карьеры Юрловой-Перхт — семья и дети. Хотя и возраст тоже сказывается. Уже нет возможности на постоянной основе заниматься только биатлоном. Да и зачем мучиться?! Она привыкла выступать сильно и быть одним из фаворитов на соревнованиях. А при таком режиме тренировок вряд ли приходится рассчитывать на выдающиеся результаты. Поэтому, думаю, с этим связано завершение карьеры. И конечно же, семья», — приводит слова Васильева Sport24.

11 апреля пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.

Источник: Sport24
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
Екатерина Юрлова-Перхт
0
Читайте также
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серохвостов: «У меня сезон не долгий. Я мало где выступал»
Новости
RSS RSS
Все новости