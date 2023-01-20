Даниил Серохвостов рассказал, что думает о результатах своей девушки Ксении Довгая

Российский биатлонист Даниил Серохвостов после спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия) рассказал, следил ли за успехами своей девушки.

— Как следил за успехами Ксюши (Довгая. — Прим. «СЭ»)?

— Радовался, конечно, ее медалям, еще было одно четвертое место на взрослом уровне. Думаю, для нее было важно поверить в себя. У нее хороший потенциал, она очень сильная в физическом плане. Ей еще тяжело справляться с такими скоростями, не хватает функционала.

— Сердечко все-таки для тебя было?

— Конечно!

— Насколько в Новосибирске была большая конкуренция? Добавило ли успешное выступление уверенности?

— Там особо не было конкурентов, потому что у всех лыжников был кубок России, и они уехали туда. Это было по центральному округу, а не всероссийские, поэтому уровень намного ниже, чем на кубке России?

— Для вас это как тренировка?

— Да, контрольная тренировка. Я пытался там разогнаться там после тяжелого сбора.

Ранее Серохвостов занял второе место в спринте на этапе Кубка Содружества.