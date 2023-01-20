Биатлонист Серохвостов сообщил, что выступит в лыжных гонках с Большуновым

Российский биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что выступит в лыжных гонках с Александром Большуновым.

20 января Серохвостов занял второе место в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, допустив один промах.

— Елена Вяльбе говорила, что несколько биатлонистов хотят выступить на чемпионате России по лыжным гонкам. Вам было бы интересно?

— Нам еще месяц назад сказал тренер, что мы побежим в Тюмени 15 километров раздельную гонку.

— Уже рускод есть?

— Надо узнать у региона, но скорее всего уже есть. Там легко делается. Желание зарубиться с Большуновым? Конечно, охота посмотреть, сколько минут ему проиграю. Поэтому я выхожу на старт.

— Почему минут? Может быть, секунд?

— Я тренировался с лыжниками в Сочи, если они проигрывают Большунову, то я точно Большунову проиграю.

— С другими лыжниками традиционно сталкиваетесь в Якутии, у вас неплохо получается.

— Но это было в том году. Это вкатывание было, они были на загрузе, а мы начинали разгоняться Кубком, контрольным стартом, поэтому мы там лучше смотрелись, чем они.