Дальмайер продала ложу винтовки за 5711 евро на благотворительном аукционе

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер продала ложу своей винтовки на благотворительном аукционе. Как сообщает Biathlon News, комплектующая была продана за 5711 евро. Покупателем стал человек из Людвигсбурга.

- Дальмайер - настоящая топ-спортсменка, - сказал покупатель. - Я восхищаюсь ее спортивной страстью и естественностью.

Отметим, что доходы от продажи ложа пойдут на программы помощи людям с болезнями сердца.

В минувшем сезоне Дальмайер заняла 12-е место в зачете Кубка мира, набрав 554 очка. На чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде она завоевала две бронзы: в спринте и пасьюте.

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