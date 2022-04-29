Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова призера Олимпийских игр в Пекине-2022 Ульяны Нигматуллиной о стыдной сумме призовых за медали от Удмуртской республики.

«Сложно однозначно подойти к этому вопросу. С одной стороны, спортсмену, конечно, всегда хочется, чтобы его труд был оценен выше, чем это происходит. С другой стороны, у всех регионов разные возможности. Я думаю, что Удмуртия оценила труд своих спортсменов в тех рамках, в которых она может себе это позволить. Сложно сказать, кто прав, кто виноват. Думаю, что я не встал бы ни на чью сторону. Вроде как спортсмен я ее понимаю. А с другой стороны, республика делает все, что она может сделать, не у всех есть такие финансовые возможности», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее 28-летняя биатлонистка заявила, что сумма призовых от Удмуртской республики меньше 900 тысяч. На Играх в Пекине Нигматуллина завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской эстафете.