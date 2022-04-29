Нигматуллина заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртской республики за олимпийские медали
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за олимпийские медали.
— Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона, — приводит слова Нигматуллиной matchtv.
— 900 тысяч, верно?
— Еще меньше.
— Это за одну медаль?
— Да, за одну медаль.
— Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно?
— Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки.
— У вас не пропадает желание работать дальше в регионе? Или вам хотелось бы сменить его?
— Надеюсь, что во всем можно договариваться, но пока это у нас не получается.
На Играх в Пекине Нигматуллина завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской эстафете.