Нигматуллина заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртской республики за олимпийские медали

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за олимпийские медали.

— Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона, — приводит слова Нигматуллиной matchtv.

— 900 тысяч, верно?

— Еще меньше.

— Это за одну медаль?

— Да, за одну медаль.

— Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно?

— Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки.

— У вас не пропадает желание работать дальше в регионе? Или вам хотелось бы сменить его?

— Надеюсь, что во всем можно договариваться, но пока это у нас не получается.

На Играх в Пекине Нигматуллина завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской эстафете.