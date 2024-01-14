Чемпионат России: смотреть трансляцию масс-старта

1-й этап Чемпионата России 2024 по биатлону в Чайковском (Пермский край) завершится в воскресенье, 14 января. В рамках заключительного соревновательного дня женщины и мужчины проведут большой масс-старт. Начало женской гонки — в 09:00 по московскому времени, мужчины стартуют в 11:30.

Смотреть видеотрансляцию гонок 1-го этапа чемпионата России по биатлону в Чайковском можно бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Соревнования в Чайковском также покажут на официальном YouTube-канале СБР и на канале «Матч! Арена».

Расписание соревнований и трансляций чемпионата России 14 января:

14 января. 09.00. Женский большой масс-старт

14 января. 11.30. Мужской большой масс-старт

*Время начала соревнований — московское.

Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть трансляции