Чемпионат России: расписание гонок и где смотреть трансляции в выходные
Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 завершится 31 марта
Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершится 30-31 марта. В эти дни пройдут эстафеты и масс-старты среди мужчин и женщин.
Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону 30 и 31 марта:
30 марта, суббота
- 09:00 — Женщины. Эстафета
- 12:00 — Мужчины. Масс-старт
31 марта, воскресенье
- 09:00 — Женщины. Масс-старт
- 12:00 — Эстафета, мужчины
Время начала соревнований — московское.
В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».
Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).
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