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29 марта, 09:00

Чемпионат России: расписание гонок и где смотреть трансляции в выходные

Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 завершится 31 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершится 31 марта.
Фото СБР

Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершится 30-31 марта. В эти дни пройдут эстафеты и масс-старты среди мужчин и женщин.

Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону 30 и 31 марта:

30 марта, суббота

  • 09:00 — Женщины. Эстафета
  • 12:00 — Мужчины. Масс-старт

31 марта, воскресенье

  • 09:00 — Женщины. Масс-старт
  • 12:00 — Эстафета, мужчины

Время начала соревнований — московское.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

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Сборная России по биатлону
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