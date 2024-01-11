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Сегодня, 09:50

Чемпионат России: где смотреть трансляцию суперспринта сегодня

Суперспринты 11 января в Чайковском на чемпионате России по биатлону покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фото СБР

11 января, в четверг, в Чайковском (Пермский край) пройдут суперспринты в рамках первого этапа чемпионата России по биатлону 2024 года. Женская квалификация началась в 9.25 по московскому времени, а мужчины выйдут на старт своего отбора в 10.30.

Финал женского суперспринта начнется в 11.30, а финал мужчин — в 12.40. Бесплатные видеотрансляции суперспринтов чемпионата России по биатлону 11 января можно посмотреть на официальном YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Гонки чемпионата России также показывают на телеканалах «Матч ТВ» (в телеэфире и на сайте matchtv.ru) и на «Матч Арене».

Список трансляций гонок 11 января на чемпионате России-2024 в Чайковском

11 января. 9.25. Женский суперспринт. Квалификация
Видеотрансляция на YouTube-канале СБР

11 января. 10.30. Мужской суперспринт. Квалификация
Видеотрансляция на YouTube-канале СБР

11 января. 11.30. Женский суперспринт. Финал
Видеотрансляция на YouTube-канале СБР

11 января. 12:40. Мужской суперспринт. Финал
Видеотрансляция на YouTube-канале СБР

Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть трансляции

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Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть трансляции

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