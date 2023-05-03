Бывшая украинская биатлонистка Бех вернула гражданство России
Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что биатлонистка Екатерина Бех восстановила российское гражданское.
«Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе Куваева и Спиридонова в сборной Московской области», — цитирует Нуждова РИА «Новости».
В апреле 2022 года Бех была уволена министерством по делам молодежи и спорта Украины из сборной по биатлону. Из-за ситуации на Украине она покинула страну.
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