Бывшая украинская биатлонистка Бех вернула гражданство России

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что биатлонистка Екатерина Бех восстановила российское гражданское.

«Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе Куваева и Спиридонова в сборной Московской области», — цитирует Нуждова РИА «Новости».