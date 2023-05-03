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Сегодня, 17:28

Бывшая украинская биатлонистка Бех вернула гражданство России

Виктория Кравченко
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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что биатлонистка Екатерина Бех восстановила российское гражданское.

«Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе Куваева и Спиридонова в сборной Московской области», — цитирует Нуждова РИА «Новости».

В апреле 2022 года Бех была уволена министерством по делам молодежи и спорта Украины из сборной по биатлону. Из-за ситуации на Украине она покинула страну.
Источник: https://rsport.ria.ru/20230503/biatlon-1869442957.html
Биатлон
Сборная России по биатлону
Екатерина Бех
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