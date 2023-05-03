Биатлонистка Зырянова: «Думала, что буду тренироваться у Шашилова, а отправили к Истомину. Может, и к лучшему»

Биатлонистка Анастасия Зырянова заявила, что для нее стал сюрпризом переход в группу тренера Артема Истомина.

«Мы с тренером думали, что я попала к Михаилу Викторовичу Шашилову, а сейчас списки сделали и меня отправили к Артему Евгеньевичу Истомину. Не знаю, почему так переиграли, мне об этом только недавно сказали. Может, и к лучшему. Мне не принципиально, у кого тренироваться. Если тренер тренирует сборную, у него хороший результат, то, значит, все будет зависеть только от твоего желания и того, как ты слушаешь тренера», — приводит слова Зыряновой Sport24.

Ранее Зырянова рассказала, кем бы они хотела стать, если бы у нее не получилось в большом спорте.